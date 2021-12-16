Митрополит Илийский назвал антипрививочников самоубийцами

Митрополит Илийский Герман назвал антипрививочников самоубийцами. В ответном письме одной из прихожанок Герман осудил противников вакцинации от коронавируса и медицинских мер.

По мнению митрополита, причина реакции антипрививочников заключается в эгоизме и непослушании Священному Синоду «с различными хорошо известными отговорками». Тот, кто выступает против прививок, лишь притворяется благочестивым и набожным.

«Я считаю духовенство и мирян, умерших от коронавируса, самоубийцами и даже не хожу на их похороны», — приводит его слова «РИА Новости».



Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков заявил, что высказывания антипрививочников отражают стратегию по уничтожению российского народа.



Ольга Шагиева