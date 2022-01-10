В Челнах на дороге автомобиль столкнулся с грудой снега

Фото: скриншот видео

В Набережных Челнах автомобиль въехал в груду снега, которая располагалась на проезжей части. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

На видео, попавшем в Сеть, видно, что после столкновения автомобиль продолжил движение. Пользователи задаются вопросом, почему такая груда снега находится прямо посреди дороги.

Недавно жители Нижнекамска пожаловались на неубранные дороги. По словам одного из пользователей социальных сетей, на улице Студенческой из-за преграды в виде снега и льда трудно переходить в автобус.

Тем временем в Казани с начала зимнего периода с улиц города вывезли более 282 тысяч тонн снега.

Диана Жиленкова