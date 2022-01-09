Нижнекамцы пожаловались на неубранный снег в городе

Фото: Дмитрий Резнов

Жители Нижнекамска пожаловались на неубранные дороги. По словам одного из пользователей социальных сетей, на улице Студенческой из-за преграды в виде снега и льда трудно переходить в автобус.

«Автодорогу, остановки чистят, а кармашек для остановки автобуса — нет... Да и автобус, получается, останавливаясь, занимает одну полосу проезжей части! Надеюсь, что данный вопрос решаем!» — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем на уборку улиц Казани от снега вышли 438 рабочих и 315 единиц специальной техники. Работы будут производиться в различных точках города.

Диана Жиленкова