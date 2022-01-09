На уборку казанских улиц от снега вышли 438 рабочих и 315 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня улицы Казани будут очищать от снега 438 рабочих и 315 единиц специальной техники. В их число входят 53 комбинированные дорожные машины, 76 тракторных щеток, 82 самосвала и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Снег будут вывозить с разных точек города. Работы будут производиться на улицах Адоратского, Восстания, Достоевского, Мавлютова, Павлюхина, Профессора Нужина, Пушкина, Чуйкова, а также на проспекте Победы, Оренбургском тракте и др.



Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что с начала зимнего периода с улиц Казани вывезли более 282 тысяч тонн снега, использовано свыше 37 тысяч тонн противогололедных материалов.

Вчера на уборку улиц города от снега вышли 479 рабочих и 373 единицы спецтехники.

Диана Жиленкова