Умер автор «Песенки крокодила Гены», поэт Александр Тимофеевский

Фото: Facebook/Сергей Капков

7 января на 89-м году жизни скончался советский и российский поэт, писатель и сценарист Александр Тимофеевский, об этом сообщил в Facebook шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.



«В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. «Пусть бегут неуклюже» стала гимном дня рождения каждого советского человека», — написал он.

Александр Тимофеевский родился в Москве в 1933 году. В 1958-м окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1963 году перешел на работу в «Союзмультфильм», где проработал 20 лет. Одна из самых популярных песен Тимофеевского — «Песенка крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка», музыку к которой написал Владимир Шаинский.

Маргарита Головатенко