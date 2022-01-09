Гол Сафонова на третьей строчке среди лучших голов молодых игроков в декабре

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов занял третье место в списке лучших голов, забитых молодыми игроками в декабре. Об этом сообщается в twitter-аккаунте казанского хоккейного клуба.

Илья Сафонов забирает третью строчку в списке лучших голов молодых игроков в декабре pic.twitter.com/wcl6eGQI9A — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 9, 2022

Также сегодня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) назвали условие, при котором «Ак Барс» обеспечит себе место в плей-офф 2021/2022. Это произойдет в том случае, если «Барыс» проиграет в основное время «Металлургу».

Недавно «Ак Барс» уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4. Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов Арена». Таким образом, казанская команда прервала серию из четырех побед подряд.

Диана Жиленкова