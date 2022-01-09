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В КХЛ представили расклады на плей-офф

14:20, 09.01.2022
В КХЛ представили расклады на плей-офф
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала расклады, при которых команды смогут обеспечить участие в плей-офф 2021/2022.

Так, казанская команда «Ак Барс» сможет обеспечить себе место в плей-офф в том случае, если «Барыс» проиграет в основное время «Металлургу».

Фото: ak-bars.ru

«Барыс» и «Металлург» сыграют сегодня в Магнитогорске. Начало игры — 15:30 мск.

Несколько дней назад «Ак Барс» уступил «Адмиралу» в матче регулярного КХЛ со счетом 2:4. Игра состоялась во Владивостоке на стадионе «Фетисов Арена». Таким образом, казанская команда прервала серию из четырех побед подряд.

Диана Жиленкова
СпортХоккей Татарстан

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