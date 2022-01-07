«Ак барс» уступил «Адмиралу» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов Арена» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Так «Ак Барс» прервал серию из четырех побед подряд.

Шайбы у победителей забили Либор Шулак, Павел Шэн, Александр Шевченко и Дмитрий Саюстов. В составе казанцев забили Пер Линдхольм и Илья Сафонов.

До этого 5 января «Ак Барс» обыграл «Амур». Тогда встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу казанцев.



Маргарита Головатенко