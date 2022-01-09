В России выявили 16 246 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 16 246 зараженных коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 650 849 россиян.

В общей сложности выздоровели 9 686 912 человек, в том числе 20 751 — за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни еще 763 жителей страны. За все время от инфекции скончались 316 163 россиянина.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова