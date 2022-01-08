В Татарстане в 2022 году по нацпроекту планируется благоустроить 33 парка

Фото: Илья Репин (архив)

В 2022 году в Татарстане по национальному проекту «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 33 парка. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Шесть из 33 парков победители конкурса малых городов и исторических поселений. Кроме того, из республиканского бюджета в этом году планируется выделить средства на благоустройство еще 32 объектов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» в республике в этом году планируется реализовать 37 объектов. В частности, построить две дороги и провести реконструкцию очистных сооружений в жилых комплексах.

Напомним, в 2021-м в Татарстане по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроили 49 парков и скверов. Вместе с этим в прошлом году в республике обновили восемь объектов — победителей конкурса малых городов.



Татьяна Демина