В Татарстане по нацпроекту благоустроили почти полсотни парков

В Татарстане по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2021 году благоустроили 49 парков и скверов, а еще обновили восемь объектов — победителей конкурса малых городов, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Минэкономики РТ.



Всего на реализацию проекта выделялось 4,3 млрд рублей. Более 1,3 млрд рублей потратили на строительство трех детских садов на 710 мест и школы на 1,5 тысячи мест, а еще дорог в жилые комплексы «Лето», «Брайт парк» и «Весна».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для переселения граждан из аварийного жилья в ЖК «Салават купере» приобрели 352 квартиры, на это было потрачено 694 млн рублей.

19 декабря для жителей Казани проводили экскурсию по территории будущего Спортивного парка. Его благоустройство стартует в этом году.

Маргарита Головатенко