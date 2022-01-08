Ремонт изношенных участков дороги Казань — Буинск — Ульяновск оценили почти в 223 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На ремонт изношенных участков автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск направят почти 223 миллиона рублей из федерального бюджета. Работы пройдут на территории Татарстана.

Дорогу планируется отремонтировать на участке км 8+100 — км 28+400. Подрядчика, который займется этим, ищет ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Ремонт изношенных участков дороги необходимо начать 11 мая 2022 года и завершить до 30 сентября следующего года. В 2022-м на работы выделят 111 миллионов, а в 2023-м оставшиеся 111,9 млн рублей, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ночь с 6 на 7 января на трассе Казань — Буинск — Ульяновск произошло ДТП, в котором погибли игроки казанского регби-клуба «Энергия» и врач из Татарстана, заведующая амбулаторным отделением №2 республиканского наркологического диспансера Лариса Зиганшина. После этого возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.



Татьяна Демина