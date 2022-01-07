В ДТП на трассе Ульяновск — Буинск — Казань погибли два игрока казанского регби-клуба «Энергия»

Жертвами ДТП, которое случилось в ночь с 6 на 7 января на трассе Ульяновск — Буинск — Казань оказались два подростка из столицы Татарстана. Они были игроками казанского регби-клуба «Энергия».

Они возвращались с рождественского турнира из Пензы, сообщил в Федерации регби России. По данным организации, в машине в момент аварии находились пять человек. Выжили только двое. Они госпитализированы.

Третьем погибшим в аварии стала врач из Татарстана, заведующая амбулаторным отделением №2 республиканского наркологического диспансера Лариса Зиганшина.

Регби-клуб «Энергия» открыл сбор средств для помощи семьям погибших в ДТП.

Напомним, после ночной аварии на трассе Ульяновск — Буинск — Казань возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Татьяна Демина