После гибели трех человек в ДТП на трассе Казань-Буинск-Ульяновск возбудили уголовное дело

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ульяновской области возбудили уголовное дело после гибели 60-летняя женщины и двух подростков в возрасте 12 и 14 лет в ДТП на участке трассы «Казань-Буинск-Ульяновск». Дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, автомобили Mercedes Benz и Toyota RAV4 столкнулись в Ульяновской области около села Кашинка Цильнинского района. Авария случилось в ночь с 6 на 7 января.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Ульяновской области.

Сообщалось, что ДТП произошло на 144-м км дороги Казань — Буинск — Ульяновск. Семь человек получили различные травмы.



Татьяна Демина