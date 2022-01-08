В России за сутки выявили 16 568 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 16 568 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 634 603 гражданина РФ.

В общей сложности выздоровел 9 666 161 человек, в том числе 20 449 — за прошедшие сутки. Инфекция унесла жизни еще 796 россиян. За все время от COVID-19 скончались 315 400 жителей страны.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки проведено 334 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 998 724 человека.

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Диана Жиленкова