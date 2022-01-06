Татарстанцы стали реже обращаться в больницы с коронавирусом и ОРВИ, наплыв ждут после новогодних праздников

Фото: Ринат Назметдинов

«Многие разъехались, многие просто не обращаются за медицинской помощью»

В период январских каникул наблюдается снижение обращений жителей Татарстана за медицинской помощью — как по коронавирусу, так и по ОРВИ, сообщила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Наплыв пациентов она ожидает после новогодних праздников.

За последние сутки в Татарстане выявили 91 новый случай заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 43 261 человек. Под наблюдением остаются 7 299 человек — это контактные лица, которые взаимодействовали с зараженными, отметила Авдонина.

— С 47-й недели прошлого года мы отмечали снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И на последней неделе 2021 года оно составляло 40%. На первой неделе нового 2022 года снижение также продолжено, но несколько темпы его снизились. По сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости произошло только на 10%. Напомню, что в декабре уровень заболеваемости по сравнению к ноябрю снизился на 36%, — сказала Авдонина.

Сейчас в Татарстане ожидается снижение обращений за медпомощью. Авдонина назвала причину такого поведения граждан.

— Мы считаем, что это скорее всего связано с тем, что все-таки люди находятся на отдыхе — это каникулы, выходные дни. Многие разъехались, многие просто не обращаются за медицинской помощью при наличии каких-либо симптомов. Необходимо все-таки не запускать свое здоровье, четко реагировать на все симптомы ОРВИ, поскольку новая коронавирусная инфекция и грипп чреваты своими последствиями, и первые небольшие симптомы, к сожалению, могут перерасти в более серьезное нарушение здоровья. И обращаемость, вполне возможно, после новогодних каникул в медицинские организации увеличится. Более того, многие выехали на отдых в другие регионы, другие страны. Мы напоминаем нашим жителям о необходимости сдать ПЦР-тест в течение первых трех календарных дней по возвращению — если вы не привиты и не перенесли новую коронавирусную инфекцию за последние 6 месяцев, — сообщила Авдонина.

Фото: Максим Платонов

Что касается гриппа и ОРВИ, то в Татарстане заболеваемость ниже на 40%. Этот показатель Авдонина назвала необъективным.

— Поскольку все-таки на сегодня мы считаем, что не все лица обращаются за медицинской помощью при наличии симптомов, — отметила замглавы Роспотребнадзора. Всего с сентября 2021 года выявлено 580 случаев гриппа, из них 139 — за прошедшую неделю.

«Раннее обращение спасает жизнь»

В уже прошедшие праздничные дни система здравоохранения работала практически в полном объеме, рассказал главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

— Помощь больным коронавирусной инфекцией оказывалась в круглосуточном режиме. Стационары, которые перепрофилированы для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией тоже работали в полном объеме. Необходимой запас лекарственных препаратов имеется в достаточном количестве. Поликлиники работали практически каждый день с укороченным графиком, — отчитался представитель Минздрава.

Лопушов поддержал Авдонину по поводу ее недовольства из-за снижения обращений:

— Раннее обращение спасает жизнь. То есть коронавирусная инфекция начинается как ОРВИ в ряде случаев, но через 3-4 дня присоединяются другие осложнения. В этом случае, даже если пациент госпитализируется, не всегда удается оказать помощь в полном объеме, — подчеркнул эпидемиолог.

Фото: tatar-inform.ru

«Коронавирус не смотрит на срок сертификата!»

В прошлом году Татарстану не удалось достичь необходимого коллективного иммунитета против коронавируса в 80%. На сегодня провакцинирован 2 293 281 житель республики.

— Были близки, но получилось как всегда. Несмотря на то, что у нас пошел спад заболеваемости и наступило благоприятное время для вакцинации, к сожалению, часть населения этим не воспользовалась, — выразил сожаление Лопушов.

Повторную вакцинацию прошли 138 274 человека — 30% от подлежащих вакцинированию.

— Несмотря на то, что сертификат действует один год — не нужно ждать целый год! — призвал представитель Минздрава. — Ревакцинация должна пройти через шесть месяцев после вакцинации. Об этом нужно задуматься. Коронавирус не смотрит на срок сертификата!

Все вакцины для взрослого населения, которые зарегистрированы в России, имеются в наличии, сообщил главный эпидемиолог РТ. А вот детскую вакцину в Татарстан пока не завезли — ее ожидают уже после новогодних праздников.

— Заявка от Республики Татарстан направлена в установленном порядке, детские поликлиники и склады готовы к принятию вакцины, — подчеркнул Лопушов.

Фото: Максим Платонов

«На сегодня мы отрабатываем тот риск, что «омикрон» циркулирует»

В Татарстане пока не выявлен штамм коронавируса «омикрон», но в Роспотребнадзоре допустили, что он уже циркулирует.

— Ученые считают, что «омикрон» уже все-таки циркулирует среди жителей Российской Федерации и находки положительные на сегодня тоже есть. У нас пока по нашему мониторингу — то, что мы направляем на углубленное секвенирование в научно-исследовательский институт — этих положительных находок нет. Но нужно понимать, что все-таки не на 100-процентное тестирование «омикрон» может выявляться. Поэтому на сегодня мы отрабатываем тот риск, что «омикрон» циркулирует, — говорит Авдонина.

В отличие от штамма «дельта» у «омикрона» выше скорость распространения, и заболевание передается при более тесных контактах — речь о семейных очагах.

— Уже точно известно, что у привитых «омикрон» протекает в легкой форме не вызывая побочные эффекты. А вот непривитые лица и лица с сопутствующими заболеваниями — это особая группа риска, у этих людей «омикрон» протекает особенно тяжело, — сказала она.

Дарья Пинегина