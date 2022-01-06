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В России за сутки подтвердились 15 316 случаев заболевания коронавирусом

11:48, 06.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В России за сутки подтвердились 15 316 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 15 316 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 601 300 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 6 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 22 949 человек, всего выздоровевших — 9 623 677 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 802 россиянина, всего от инфекции скончались 313 817 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 15 772 случая заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:03
    Точнее говоря, 15 316 случаев заболевания подтвердилось при патолого-анатомическом вскрытии трупов.
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