В России за сутки подтвердились 15 316 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 15 316 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 601 300 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 6 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 22 949 человек, всего выздоровевших — 9 623 677 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 802 россиянина, всего от инфекции скончались 313 817 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 15 772 случая заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко