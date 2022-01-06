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Sputnik Казахстан: жители Нур-Султана массово снимают деньги из-за отсутствия безналичной оплаты

09:20, 06.01.2022
Sputnik Казахстан: жители Нур-Султана массово снимают деньги из-за отсутствия безналичной оплаты
Фото: Sputnik Казахстан

Жители Нур-Султана выстроились в очередь около единственного работающего банка, чтобы снять наличные — из-за протестов в стране второй день нет безналичного расчета.

Жители стоят в очереди у отделения «Халык банка». Остальные банки закрыты, сообщает Sputnik Казахстан.

В Казахстане ранее приостанавливали работу всех финансовых организаций. В Нацбанке республики заявили, что такое решение принято в связи с проведением контртеррористической операции и сбоев в работе интернета.

Утром на площади Республики в Алма-Ате началась перестрелка. Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество

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