На площади в Алма-Ате началась перестрелка

На площади Республики в Алма-Ате началась перестрелка, на площадь стянули порядка 50 единиц техники, в том числе БТР, сообщает ТАСС.



В центре на площади находятся около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, есть люди с огнестрельным оружием.

По информации издания, на площадь прибыли войска, началась операция по «зачистке» территории от зачинщиков беспорядков. Через некоторое время на БТР и грузовиках прибыли порядка 300 военных и начали окружать площадь по периметру, выдавливая гражданских за оцепление. Внутри кольца началась стрельба. Отмечается, что военные стреляли в воздух.

Ночью в Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация. Протесты в Казахстане не утихают несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины, нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко