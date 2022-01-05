В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация
В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация. Об этом заявил вице-мэр Ержан Бабакумаров.
Он же сообщил, что аэропорт Алма-Аты освобожден, который ранее захватили протестующие.
— В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы, — цитирует его «РИА Новости».
Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».Происшествия
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