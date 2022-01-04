Президент Казахстана: «Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выпустил заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране. Он призвал «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».

— Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог, — цитирует его ТАСС.

Касым-Жомарт Токаев еще обратился к молодежи:

— Не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким, все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.

Сегодня сообщалось, что в Казахстане сотни граждан вышли на митинг против повышения цен на газ. В итоге власти Казахстана пообещали снизить цену на сжиженный газ после протестов.

Президент Казахстана назначил на завтра совещание, посвященное социально-экономической ситуации в республике. Позже он со своей страницы в Twitter обратился к протестующим с просьбой не следовать деструктивным призывам тех, кто заинтересован в подрыве стабильности и единства общества.