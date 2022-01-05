В честь единственного вице-президента Татарстана. В Казани открыли мемориальную доску Василию Лихачеву

14:00, 05.01.2022 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани открыли мемориальную доску в честь государственного и общественного деятеля Республики Татарстан и Российской Федерации Василия Николаевича Лихачева в день 70-летия со дня его рождения. Мемориальная доска установлена на фасаде дома 53 по улице Чехова, где Лихачев жил в 1993—1998 годах. В торжественной церемонии принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.


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