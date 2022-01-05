В Евролиге назвали УНИКС главной сенсацией сезона

Фото: Максим Платонов

В Евролиге назвали УНИКС главной сенсацией сезона — за него проголосовали 66,7% опрошенных генеральных менеджеров. В опросе также подвели промежуточные итоги сезона и назвали основных фаворитов на выход в «Финал четырех».



Самым неудобным соперником признали «Барселону» (33,3%), «Олимпиакос» (22,2%) и «Анадолу Эфес» (11,1%). По результатам опроса, игроком, контракт с которым больше всего хотелось бы подписать, назван Никола Миротич из «Барселоны» (27,8%), а еще Василие Мицич из «Анадолу Эфес» (22,2%).

Лучшим тренером признан Пабло Ласо из «Реала» — 44,4%. Претендентами на выход в «Финал четырех» названы «Барселона» (94,4%), «Реал» (94,4%), ЦСКА (66,7%) и «Милан» (55,6%), сообщает «Чемпионат».

Главный тренер казанского УНИКСа подвел итог победной встречи с действующим победителем Евролиги, турецким «Анадолу Эфес» — он назвал это великой победой.

По просьбе УНИКСа перенесен матч 19-го тура баскетбольной Евролиги с испанским «Реалом». Причиной стала вспышка коронавируса: у казанской команды нет восьми игроков (минимума по регламенту турнира) для участия в игре из-за положительных результатов тестов на COVID-19.

Маргарита Головатенко