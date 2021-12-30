Перасович: «Доволен, что обыграли действующего победителя Евролиги. Для нас это великая победа»

Главный тренер казанского УНИКСа подвел итог победной встречи с действующим победителем Евролиги, турецким «Анадолу Эфес». По его словам

— Сегодня мы обыграли действующего чемпиона Евролиги, я очень этим доволен. Для нас это — великая победа! Может показаться, что в начале встречи мы легко завладели преимуществом, однако это далось нам не так просто. А в последней десятиминутке мы действительно продемонстрировали отличную защиту, — сказал хорватский специалист.

Также Перасович отметил, что его команде удалось сохранить спокойствие и уверенность в последней десятиминутке, и не дать «Эфесу» вернуться в игру. Особо наставник УНИКСа выделил легионеро Двжона Брауна III и Марко Списсу в заключительной четверти

— Это психологически важный фактор. Благодарю болельщиков за потрясающую поддержку на матче. Надеюсь, вы продолжите болеть за нас так же горячо, как сегодня, — обратился специалист к поклонникам УНИКСа.

Казанская команда занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. Следующий матч в рамках Евролиги УНИКС проведет на выезде в Мадриде, против местного «Реала». Игра состоится 6 января.