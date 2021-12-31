В Татарстане выявили 85 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 85 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 42 702.

Выздоровели за сутки 197 пациентов с COVID-19, 36 461 человек выздоровел с начала пандемии. Подтвердилась смерть шести татарстанцев за минувшие сутки, всего от COVID-19 умерли 1 437 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последние новости о ситуации с пандемией COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина