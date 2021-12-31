СМИ: Россия готовится к всплеску заболеваемости COVID-19 в первые два месяца 2022 года

Фото: Максим Платонов

Российские власти начали готовиться к новой волне коронавирусной инфекции, которая может подняться в начале 2022 года. Об этом заявили изданию Reuters сразу три источника в политических кругах страны.

Вспышка, по неофициальным данным, может стать вызвана омикрон-штаммом коронавируса, который в последние недели пугает законодателей и рынки. Источник Reuters, близкий к Кремлю, сообщил, что новая волна ожидается в январе — феврале. По его данным, власти готовятся к тому, что заражаться будут до 50 000 человек каждый день. Однако этот источник указал на то, что пока омикрон-штамм вызывает более легкую степень болезни, чем дельта. Так что задача обеспечения больничными койками, по его словам, уже решена — госпитализаций будет меньше, чем в предыдущую волну болезни.

Два источника в региональных правительствах субъектов Федерации сообщают, что перспектива новой волны в начале 2022 года действительно обсуждается на заседаниях правительства.

А пока ежедневная заболеваемость COVID-19 в России снижается — с тех пор как в начале ноября был достигнут пик в 41 335 случаев. Власти призвали россиян к осторожности в преддверии долгих новогодних праздников в России.



Напомним, Татарстан уже начал готовиться к потенциальной встрече с «омикроном». Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал:

— Лекарствами запасаются как в стационарах, так и в амбулаториях. Персонал частично отпущен в отпуск, чтобы отдохнуть перед очередным потенциальным всплеском заболеваемости и потенциальным увеличением нагрузки на наши инфекционные койки. Учитывая, что год для системы здравоохранения был крайне тяжелым, исключительно тяжелым, безусловно, мы ищем любую возможность, чтобы дать нашим сотрудникам отдохнуть, набраться сил, провести время в кругу семьи — все то, чего не хватало два года, — заметил он.

Людмила Губаева