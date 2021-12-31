В мэрии Казани рассказали о пяти лучших общественных пространствах для новогодней фотосессии
В мэрии Казани назвали топ-5 оригинальных, запоминающихся и фотогеничных мест в общественных пространствах города. Подборка опубликована на сайте исполкома города.
- Новогодний городок в сквере Госфилармонии им. Г. Тукая украшен фигурами птиц и цветов. Здесь сохранилась яблоня, которая росла в питомнике купца Михаила Квасникова около 100 лет назад. По подсчетам ученых, ее возраст составляет примерно от 108 до 146 лет. Этой зимой впервые дерево ярко украсили гирляндами и огородили забором.
- Лядской сад в центре Казани украсили очень ярко: вдоль аллей развесили гирлянды, на деревьях — снежинки, а в чаше фонтана установили световые шары.
- Вблизи административного здания на проспекте Ямашева, 100г, в парке «Континент», установили живую елку. Ее украсили по-особому: елочные игрушки повесили не на ветви, а на специальный каркас. Это сделали для того, чтобы елка не пострадала под тяжестью шаров.
- В Горкинско-Ометьевском лесу, на аллее на границе с Республиканской клинической инфекционной больницей, появилась арт-инсталляция «В лесу родилась елочка». Арт-объект по мотивам детской новогодней песни на русском и татарском языках появился здесь еще в прошлом году. Накануне 2022 года буквы вывесили вновь.
- На главной аллее в парке им. Горького деревья украсили 160 яркими звездами. А на площадке, где летом работает фонтан, перед Новым годом установили 10-метровую елку. Ее также украсили звездами. В парке построили большую освещенную деревянную горку. Она находится на месте зеленого поля, где в теплое время года проходят разные мероприятия.
«Реальное время» ранее публиковало гид по городским мероприятиям в новогодние каникулы.
Татьяна ЛеухинаОбществоИнфраструктура Татарстан
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