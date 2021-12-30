В Казани на улице Павлюхина встали троллейбусы

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В Казани на улице Павлюхина встали троллейбусы. Как сообщает корреспондент «Реального времени», их около восьми.

Из-за этого на дороге рядом с торговым центром KazanMall образовался затор.

Похожее явление наблюдалось в городе в ноябре этого года, когда на улице Горького перед остановкой «Театр им. Карима Тинчурина» встали троллейбусы. Тогда их было больше десяти.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на предновогодней неделе пробки достигают десяти баллов даже не в час пик. Чаще всего они возникают в центре города — на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Карла Маркса, Татарстан.

Дарья Акимова