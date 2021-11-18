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В Казани на улице Горького встали троллейбусы

10:06, 18.11.2021
В Казани на улице Горького встали троллейбусы
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Горького перед остановкой «Театр им. Карима Тинчурина» встали троллейбусы. Как сообщает корреспондент «Реального времени», их больше десяти.

Похожее явление казанцы наблюдали в августе этого года, когда остановилось движение троллейбусов №5, 12, 9 из-за обрыва троса на улице Р. Зорге возле здания, расположенного по адресу ул. Родины, 1. На участке провели восстановительные работы.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В сентябре в городе встали трамваи №5. По фотографии, опубликованной пользователями в соцсетях, видно, что инцидент произошел в районе проспекта Победы.

Диана Жиленкова
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