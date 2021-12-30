Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2022 отменен из-за COVID-19

Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет отменили из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).



При принятии решения Совет IIHF исходил из рекомендаций Медицинской группы турнира по COVID-19 и Медицинского комитета IIHF. В связи с распространением коронавируса и его варианта «омикрон» было принято решение об отмене турнира, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников.

Вчера игру сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменили из-за случая заражения COVID-19 в российской команде. Сборной России присудили техническое поражение.

После этого IIHF провел видеосовещание по вопросу дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира. На нем подняли вопрос об отмене чемпионата, поскольку из-за выявленного COVID-19 в командах к тому моменту отменились уже три игры: США — Швейцария, Чехия — Финляндия, Россия — Словакия.

Маргарита Головатенко