IIHF проводит совещание по вопросу проведения молодежного чемпионата мира

Сейчас Совет Международной федерации хоккея (IIHF) проводит видеосовещание по вопросу дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира. Об этом сообщил почетный президент IIHF Рене Фазель.

Турнир могут отменить из-за выявленного COVID-19 в командах, отменились уже три игры: США — Швейцария, Чехия — Финляндия, Россия — Словакия.

Фото: iihf.com

— Я не удивлюсь, если в нынешних условиях будет принято решение отменить турнир, — приводит ТАСС его слова.



Сегодня сборной России присудили техническое поражение в матче со Словакией. Игру отменили из-за выявленного коронавируса у российских игроков. Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила «РИА Новости» информацию о присуждении технического поражения.

Татьяна Леухина