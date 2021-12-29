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IIHF проводит совещание по вопросу проведения молодежного чемпионата мира

22:58, 29.12.2021
IIHF проводит совещание по вопросу проведения молодежного чемпионата мира
Фото: iihf.com

Сейчас Совет Международной федерации хоккея (IIHF) проводит видеосовещание по вопросу дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира. Об этом сообщил почетный президент IIHF Рене Фазель.

Турнир могут отменить из-за выявленного COVID-19 в командах, отменились уже три игры: США — Швейцария, Чехия — Финляндия, Россия — Словакия.

Фото: iihf.com

— Я не удивлюсь, если в нынешних условиях будет принято решение отменить турнир, — приводит ТАСС его слова.

Сегодня сборной России присудили техническое поражение в матче со Словакией. Игру отменили из-за выявленного коронавируса у российских игроков. Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила «РИА Новости» информацию о присуждении технического поражения.

Татьяна Леухина
СпортХоккей

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