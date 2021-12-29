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СМИ: Сборной России присудили техническое поражение на молодежном чемпионате мира по хоккею

21:32, 29.12.2021 1
СМИ: Сборной России присудили техническое поражение на молодежном чемпионате мира по хоккею
Фото: iihf.com

Игру сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменили из-за случая заражения COVID-19 в российской команде. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Сборной России присудили техническое поражение. Матч должен был состояться в ночь на четверг — в 00:30 по мск.

Фото: iihf.com

В ночь на среду должна была пройти игра между сборными США и Швейцарии. Ее отменили из-за двух выявленных случаев COVID-19 в американской команде.

Вчера сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии во втором матче группового этапа МЧМ-2022 со счетом 4:2.

Татьяна Леухина
СпортХоккей

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:54
    Не чемпионат, а сплошное "техническое поражение"
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