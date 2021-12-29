СМИ: Сборной России присудили техническое поражение на молодежном чемпионате мира по хоккею

Игру сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменили из-за случая заражения COVID-19 в российской команде. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Сборной России присудили техническое поражение. Матч должен был состояться в ночь на четверг — в 00:30 по мск.

Фото: iihf.com

В ночь на среду должна была пройти игра между сборными США и Швейцарии. Ее отменили из-за двух выявленных случаев COVID-19 в американской команде.

Вчера сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии во втором матче группового этапа МЧМ-2022 со счетом 4:2.

Татьяна Леухина