В мэрии Казани рассказали, какие улицы города носят новогодние названия

В Казани в 2021-ом году одну из улиц в Советском районе назвали Новогодней. Всего в столице Татарстана более 20-ти улиц с праздничными названиями.

Среди них: Январская, Веселая, Волшебная, Вьюжная, Сказочная, Удивительная, Поперечно-Хороводная, Снежная, Зимняя, Еловая, Пихтовая, Сосновая, Чудесная, Хвойная, Хороводная, Сиенеч (радость), Тылсым (волшебство), Хыял (мечта), Шатлык (восторг), Экият (сказка), Наратлы (сосновая), Урман (лес), Урманлы (лесная), а также переулок Радостный. Эти улицы чаще всего располагаются в коттеджных поселках или в ЖК Советского или Приволжского районов Казани, сообщается на сайте исполкома города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На минувших выходных в Казани на фасаде дома по ул. Назарбаева, 35 установили фигуру Санта-Клауса.



В начале декабря скверу в Вахитовском районе, расположенному на пересечении улиц Николая Ершова и Чехова, присвоили название «сквер медицинских работников».



Татьяна Леухина