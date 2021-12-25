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В Казани на доме по улице Назарбаева появился Санта-Клаус

13:58, 25.12.2021
В Казани на доме по улице Назарбаева появился Санта-Клаус
Фото: скриншот

В Казани на фасаде дома по ул. Назарбаева, 35 установили фигуру Санта-Клауса. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии столицы РТ.

Сказочный герой «заползает» на крышу дома для того, чтобы разнести подарки. Инсталляцию установили вчера вечером.

Вчера вечером в столице Татарстана зажглись огоньки на главной елке города, расположенной возле «Чаши».

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