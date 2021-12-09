В Казани появился сквер медицинских работников
Скверу в Вахитовском районе Казани, расположенному на пересечении улиц Николая Ершова и Чехова, присвоили название «сквер медицинских работников». Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города, вышедшем сегодня.
Неподалёку от сквера расположены Университетская клиника, Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и станция скорой медицинской помощи.
В августе скверу, находящемуся в границах улиц Петербургской, Старообрядческой и Ульянова-Ленина, присвоили имя «сквер митрополита Андриана ‒ Митрополит Андриан скверы». Решение было принято после обращения Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви.
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