В Казани появился сквер медицинских работников

Скверу в Вахитовском районе Казани, расположенному на пересечении улиц Николая Ершова и Чехова, присвоили название «сквер медицинских работников». Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города, вышедшем сегодня.

Неподалёку от сквера расположены Университетская клиника, Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и станция скорой медицинской помощи.

Фото: realnoevremya.ru

В августе скверу, находящемуся в границах улиц Петербургской, Старообрядческой и Ульянова-Ленина, присвоили имя «сквер митрополита Андриана ‒ Митрополит Андриан скверы». Решение было принято после обращения Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви.





Дарья Акимова