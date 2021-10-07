В Казани появятся несколько новых улиц
В Советском районе Казани появится улица имени ученого, государственного и общественного деятеля, первого президента Академии наук РТ Мансура Хасанова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Новая формируемая улица будет называться «улица Мансура Хасанова — Мансур Хәсәнев урамы». Были приняты во внимание рекомендации Комиссии по топонимике Казани.
Кроме того, в ЖК «Станция Юбилейная» Приволжского района Казани появится «улица Ярышлар — Ярышлар урамы». В жилом массиве «Семейный» новая улица получит название «улица Новогодняя — Новогодняя урамы».
На территории жилого массива «Брайт Парк» в Приволжском районе города появятся пять новых улиц:
- улица 1 — «улица Сайяр — Сәйяр урамы»;
- улица 2 — «улица Шифа — Шифа урамы»;
- улица 3 — «улица Галэм — Галәм урамы»;
- улица 4 — «улица Самоцветная — Самоцветная урамы»;
- улица 5 — «улица Лепестковая — Лепестковая урамы».
Летом сообщалось, что в Авиастроительном районе Казани появится улица Артековская. Об этом говорилось в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов. Улица должна появиться на территории, выделенной многодетным семьям (вблизи жилого массива Дербышки).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым