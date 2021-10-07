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В Казани появятся несколько новых улиц

09:48, 07.10.2021
В Казани появятся несколько новых улиц

В Советском районе Казани появится улица имени ученого, государственного и общественного деятеля, первого президента Академии наук РТ Мансура Хасанова. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Новая формируемая улица будет называться «улица Мансура Хасанова — Мансур Хәсәнев урамы». Были приняты во внимание рекомендации Комиссии по топонимике Казани.

Кроме того, в ЖК «Станция Юбилейная» Приволжского района Казани появится «улица Ярышлар — Ярышлар урамы». В жилом массиве «Семейный» новая улица получит название «улица Новогодняя — Новогодняя урамы».

На территории жилого массива «Брайт Парк» в Приволжском районе города появятся пять новых улиц:

  • улица 1 — «улица Сайяр — Сәйяр урамы»;
  • улица 2 — «улица Шифа — Шифа урамы»;
  • улица 3 — «улица Галэм — Галәм урамы»;
  • улица 4 — «улица Самоцветная — Самоцветная урамы»;
  • улица 5 — «улица Лепестковая — Лепестковая урамы».

Летом сообщалось, что в Авиастроительном районе Казани появится улица Артековская. Об этом говорилось в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов. Улица должна появиться на территории, выделенной многодетным семьям (вблизи жилого массива Дербышки).

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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