Жителя Татарстана, который убил ветерана Великой Отечественной войны, приговорили к 20 годам лишения свободы

В Татарстане 31-летнего местного жителя признали виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Кроме того, мужчину признали виновным в грабеже, заведомо ложном доносе и воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования.

Фото: Максим Платонов (архив)

Установлено, что осенью прошлого года в поселке городского типа Аксубаево обвиняемый пробрался в дом к 89-летней потерпевшей, которая была ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. Злоумышленник потребовал у нее деньги. Забрав у ветерана 85 тысяч рублей, мужчина задушил потерпевшую и ударил ее утюгом по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Обвиняемого приговорили к 20 годам лишения свободы.

Вчера сообщалось, что в РТ 23-летний житель Марий Эл подозревается в убийстве двух человек.

Диана Жиленкова