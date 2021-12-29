Жителя Татарстана, который убил ветерана Великой Отечественной войны, приговорили к 20 годам лишения свободы
В Татарстане 31-летнего местного жителя признали виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Кроме того, мужчину признали виновным в грабеже, заведомо ложном доносе и воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования.
Установлено, что осенью прошлого года в поселке городского типа Аксубаево обвиняемый пробрался в дом к 89-летней потерпевшей, которая была ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. Злоумышленник потребовал у нее деньги. Забрав у ветерана 85 тысяч рублей, мужчина задушил потерпевшую и ударил ее утюгом по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Обвиняемого приговорили к 20 годам лишения свободы.
Вчера сообщалось, что в РТ 23-летний житель Марий Эл подозревается в убийстве двух человек.
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