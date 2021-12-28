В Татарстане мужчина подозревается в убийстве двух человек

В Татарстане мужчина подозревается в совершении убийства. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Прошлой ночью в квартире одного из жилых домов Казани обнаружили тела 35-летнего мужчины и неустановленной женщины с резаными ранами шеи. По подозрению в убийстве задержали 23-летнего жителя Марий Эл, который и дал признательные показания.

Фото: sledcom.ru

Следствие установило, что потерпевший и подозреваемый жили на съемной квартире. Незадолго до преступления к ним в гости пришла женщина. Между ними произошел конфликт, в результате чего подозреваемый сначала расправился с мужчиной, а затем с женщиной, которая пыталась покинуть квартиру.

Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу. Сейчас продолжают выяснять все детали произошедшего.

Вчера сообщалось, что в Казани женщину заподозрили в убийстве бывшего сожителя. Она ударила его ножом в грудь, вызвала скорую и ушла.

Диана Жиленкова