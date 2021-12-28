Бастрыкин исполнил новогоднее желание мальчика, пострадавшего при нападении на казанскую гимназию

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин исполнил новогоднее желание пострадавшего при нападении на казанскую гимназию Арслана Шагапова. Он подарил ему долгожданный конструктор Lego.

Сейчас ребенок проходит лечение в Москве. Сотрудники управления воспитательной работы СК России в преддверии праздников посетили Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова, где Арслан лежит.

Фото: sledcom.ru

Он уже пережил много операции и надеется в скором времени вернуться домой. Офицеры также поинтересовались у семьи, какая помощь им нужна, сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявлял, что устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев тщательно готовил нападение.



Татьяна Леухина