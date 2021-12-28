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Бастрыкин исполнил новогоднее желание мальчика, пострадавшего при нападении на казанскую гимназию

21:16, 28.12.2021
Бастрыкин исполнил новогоднее желание мальчика, пострадавшего при нападении на казанскую гимназию
Фото: sledcom.ru

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин исполнил новогоднее желание пострадавшего при нападении на казанскую гимназию Арслана Шагапова. Он подарил ему долгожданный конструктор Lego.

Сейчас ребенок проходит лечение в Москве. Сотрудники управления воспитательной работы СК России в преддверии праздников посетили Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова, где Арслан лежит.

Фото: sledcom.ru

Он уже пережил много операции и надеется в скором времени вернуться домой. Офицеры также поинтересовались у семьи, какая помощь им нужна, сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявлял, что устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев тщательно готовил нападение.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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