Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Он вступает в силу со дня его подписания.

На прошлой неделе на пресс-конференции президент России Владимир Путин отвечал на вопрос о пытках в местах лишения свободы. Он обратил внимание, что это — общемировая проблема. В минувшую пятницу стало известно, что правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти.



После публикации скандального архива ФСИН о пытках в колонии Путин снял Александра Калашникова с должности директора службы.



Татьяна Леухина