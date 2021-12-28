Новости общества

20:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН

20:19, 28.12.2021
Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Он вступает в силу со дня его подписания.

На прошлой неделе на пресс-конференции президент России Владимир Путин отвечал на вопрос о пытках в местах лишения свободы. Он обратил внимание, что это — общемировая проблема. В минувшую пятницу стало известно, что правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти.

После публикации скандального архива ФСИН о пытках в колонии Путин снял Александра Калашникова с должности директора службы.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем