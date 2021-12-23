Путин заявил, что пытки в СИЗО — «проблема не только России»

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос телеведущей Ксении Собчак о пытках в местах лишения свободы, заявил, «что это, к сожалению, проблема не только России» — она общемировая.

— Наказания за эти правонарушения неизбежны, — обратил внимание глава государства.

Путин обратил внимание, Следственный комитет России на сегодняшний день занимается расследованием 17 уголовных дел по фактам пыток в местах лишения свободы.

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«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.