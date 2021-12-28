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За сутки в России выявили 21 922 новых случая заражения COVID-19

11:33, 28.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 21 922 новых случая заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в России подтвердились 21 922 случая заражений коронавирусом. За все время инфекцию подхватили 10 437 152 россиянина.

В общей сложности выздоровели 9 337 447 человек, в том числе 43 961 — за последние сутки. COVID-19 унес жизни еще 935 граждан РФ. Таким образом, в общей сложности от инфекции скончались 306 090 россиян.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведено 306 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 372 465 человек.

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Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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