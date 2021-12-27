Этой ночью от снега улицы Казани убирают 56 дорожных рабочих и 313 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

В ночь на 27 декабря снег на улицах Казани уберут 56 дорожных рабочих и 313 единиц спецтехники. Среди них 81 комбинированная дорожная машина (КДМ), 59 тракторных щеток, 92 самосвала, 39 фронтальных погрузчиков, 11 МКСМ «Барсик» и другие виды техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег собираются вывозить с участков улиц: Аграрной, Амирхана, Бассейной, Батурина, Баумана, Большой Красной, Восстания, Гагарина, Гиззата, Горького, Груздева, Губкина, Дементьева, Дубравной, Ершова, Журналистов, Ипподромной, Касаткина, Копылова, Королева, Короленко, Космонавтов, Кремлевской, Курской, Ленинградской, Лобачевского, Максимова, Маркса, Московской, Мусина, Нариманова, Павлюхина, Парижской Коммуны, Приволжской, Пушкина, Саид-Галеева, Салимжанова, Театральной, Тэцевской, Федосеевской, Хакима, Халитова, Халтурина, Челюскина, Чернышевского, Чехова, Чистопольской, Чуйкова, Шахиди, Шмидта, а также с участков проспектов Ибрагимова, Ямашева, Оренбургского, Мамадышского трактов, площади Свободы, Горьковского шоссе и других.

Фото: Дмитрий Резнов

За прошедшие сутки в Казани вывезли 1 415 тонн снега с улиц, с начала зимы — 113,2 тысячи тонн.

Дарья Акимова