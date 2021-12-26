В Казани за прошедшие сутки вывезли 1 415 тонн снега с улиц

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани за прошедшие сутки дорожные службы вывезли 1 415 тонн снега с улиц, с начала зимы — 113,2 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Днем на уборку казанских улиц вышли 386 дорожных рабочих и 246 единиц специальной техники. Вывозить снег будут с улиц: Батурина, Беломорской, Восстания, Кремлевской, Литвинова, Молодежной, Назарбаева, Павлюхина, Пушкина, Театральной, Фучика, а также Горьковского шоссе, проспекта Победы, площади Свободы.

Фото: kzn.ru

Вчера вечером в Татарстане была сильная метель, порывистый ветер. В республике было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ухудшения погоды. Кроме того, сегодня утром участок трассы М-5 в Татарстане, Башкирии и Оренбургской области перекрыли для движения автобусов, грузового транспорта и такси из-за непогоды.

