В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели

Фото: Максим Платонов

На территории Татарстана и в Казани 25 декабря, с сохранением ночью 26 декабря ожидается ухудшение погоды, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Информация поступила от Гидрометцентра РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра днем, а также ночью 26 декабря ожидается сильный южный ветер 17—22 метров в секунду, в период с 16 часов 25 декабря до 7 часов 26 декабря местами очень сильный ветер порывами до 26 метров в секунду.

Также ожидаются метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег, на дорогах снежные заносы.

Фото: Максим Платонов

Ранее Гидрометцентр республики прогнозировал кардинальное изменение погоды в выходные в Татарстане. Ожидаются сильные морозы, однако днем в воскресенье может потеплеть до -5... -10°.

Дарья Акимова