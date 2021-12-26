В Татарстане из-за непогоды ограничили движение на участке трассы М-5

Участок трассы М-5 в Татарстане, Башкирии и Оренбургской области перекрыли для движения автобусов, грузового транспорта и такси из-за непогоды. Об этом сообщает федеральное управление дорогами «Приуралье».

Ограничения ввели с 7:00 26 декабря. Движение перекрыли на участке с 1194-го (граница с Самарской областью) по 1363-й (н. п. Старые Богады, Республика Башкортостан) километра федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области, Татарстане, Башкортостане.

Фото: kzn.ru

Кроме того, из-за метели закрыто движение для всех видов транспорта на участках с 146-го (н. п. Староалександровка) по 405-й (Черноречье) километр федеральной трассы М-5 «Урал» (подъезд к городу Оренбургу) и с 398-го (граница с Татарстаном) по 670-й (н. п. Марьевка) километр. Ограничение проезда по федеральной трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан продлили.

Сегодня в Татарстане прогнозируется слабая метель и до — 10 градусов.

Татьяна Леухина