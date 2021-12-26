Пульмонолог из Казани рассказала о необъяснимых смертях от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Пульмонолог Гульназ Шакирова, которая сейчас заведует одним из отделений временного инфекционного госпиталя РКБ, рассказала «Реальному времени» о том, что врачи до сих пор не разгадали, почему порой от ковида погибают крепкие, здоровые люди, которые до сих пор ничем не болели. Доктор предполагает, что дело может быть в генетической предрасположенности у таких пациентов:

— Бывают необъяснимые пациенты, которых не удается спасти никак. Может быть, это генетическая предрасположенность к этой инфекции. Она у них протекает очень агрессивно, причем, что характерно, это обычно люди здоровые, молодые, не болевшие никогда и даже в больнице впервые лежавшие. Как правило, это гиперстеники, люди очень здорового телосложения.

Кроме того, врач рассказала о парных случаях, когда одновременно в ковидный госпиталь попадают муж и жена. Такое не редкость среди пожилых пациентов. Если один из супругов погибает от болезни, то медики стараются уберечь от этой информации второго: резкое ухудшение психоэмоционального состояния негативно сказывается на эффективности лечения.

Напомним, к сегодняшнему дню по официальной статистике коронавирус унес жизни 1 410 человек.

Людмила Губаева