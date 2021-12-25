Новости общества

19:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане от коронавируса скончались еще пять человек

18:59, 25.12.2021
В Татарстане от коронавируса скончались еще пять человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

От коронавируса скончались мужчины 1945, 1951, 1953 годов рождения и женщины 1934 и 1951 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего в республике зарегистрировано 1410 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане выявили 102 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в РТ зарегистрировано 42 162 заболевших.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также