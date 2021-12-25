В Татарстане от коронавируса скончались еще пять человек
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.
От коронавируса скончались мужчины 1945, 1951, 1953 годов рождения и женщины 1934 и 1951 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Всего в республике зарегистрировано 1410 летальных исходов от коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 102 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в РТ зарегистрировано 42 162 заболевших.
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