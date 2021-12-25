72% татарстанцев предпочитают премию новогоднему корпоративу
72% жителей Татарстана предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию. Такие данные приводит служба исследований сайта для поиска работы hh.ru.
Посетить праздник вместо получения денег хотели бы только 20% опрошенных. Среди желающих получить премию больше всего представителей производства сельского хозяйства (80%), начинающих специалистов (79%) и административного персонала (78%).
Посещают корпоративы всегда 40% работников в РТ, 35% делают это изредка, 25% вовсе их игнорируют.
Согласно другому исследованию, 33% россиян предпочли остаться дома в новогодние праздники, а каждый четвертый россиянин отправился бы в путешествие.
комментарии