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72% татарстанцев предпочитают премию новогоднему корпоративу

17:53, 25.12.2021 1
72% татарстанцев предпочитают премию новогоднему корпоративу
Фото: realnoevremya.ru

72% жителей Татарстана предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию. Такие данные приводит служба исследований сайта для поиска работы hh.ru.

Посетить праздник вместо получения денег хотели бы только 20% опрошенных. Среди желающих получить премию больше всего представителей производства сельского хозяйства (80%), начинающих специалистов (79%) и административного персонала (78%).

Посещают корпоративы всегда 40% работников в РТ, 35% делают это изредка, 25% вовсе их игнорируют.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, 33% россиян предпочли остаться дома в новогодние праздники, а каждый четвертый россиянин отправился бы в путешествие.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:59
    А у кого корпоратив за свой счет?
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