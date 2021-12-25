Исследование: в новогодние праздники 33% россиян предпочитают остаться дома

Фото: Максим Платонов (архив)

Каждый четвертый россиянин отправился бы в путешествие на новогодние праздники, если бы не пандемия COVID-19. Об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, 13% жителей страны предпочитают внутренний туризм, а 12% отправились бы за границу. Чаще всего россияне хотят посетить Египет, Таиланд и Италию. Также 11% граждан РФ провели бы новогодние праздники в гостях, а 8% — на даче. 33% россиян предпочитают домашний отдых.

Фото: Максим Платонов

В этом месяце сообщалось, что среди жителей Казани самыми популярными странами для отдыха в новогодние праздники стали Турция, Венгрия и ОАЭ.

Диана Жиленкова